Верным курсом. Зачем НБУ продолжает поднимать учётную ставку и как это может отразиться на экономике

Фокус выяснил, каким образом повышение учётной ставки помогает укрепляться нацвалюте и чем это может закончиться, если НБУ придётся закручивать гайки до выборов 2019 года

После того как в январе 2018 года курс гривны достиг 28,87 UAH/USD — минимума с кризисного 2015-го, нацвалюта начала уверенно расти в цене. На 12 марта Нацбанк установил официальный курс на уровне 26,09 UAH/USD.

Подобное укрепление гривны сняло напряжение на валютном рынке и успокоило граждан. Ведь в глазах большинства украинцев рост гривны выглядит позитивным процессом. Однако за ним, кроме традиционных сезонных факторов, стоит ужесточение монетарной политики, которое влияет на экономику отнюдь неоднозначно.

Ставки сделаны

Изменение тренда на валютном рынке в январе 2018-го последовало за решением Нацбанка о повышении учётной ставки сразу на 1,5 процентных пункта (п. п.), до 16%. Официальной причиной подобного ужесточения монетарной политики стала двузначная инфляция, особенно усилившаяся в последние месяцы. В январе она уже достигла 14,1% в годовом выражении, и, по предварительным оценкам экспертов, февральский показатель будет ничуть не лучше. В ответ на этот вызов 2 марта НБУ снова повысил учётную ставку на 1 п. п., до 17%.

"Это был ожидаемый шаг для большинства участников рынка. Продолжение политики ужесточения было чётко отмечено НБУ в связи с ожиданием возврата инфляции в целевую траекторию не ранее чем в середине следующего года", — комментирует это решение Владислав Сочинский, руководитель валютно-финансового департамента, заместитель главы правления Ситибанка.

Одной из главных предпосылок раскручивания инфляции в 2017 году стало повышение соцстандартов — минимальных зарплат, пенсий и т. п. "Соцвыплаты разгоняют потребительский спрос, инфляция не обуздана, МВФ не удовлетворён, прогнозы рынка умеренные. Закономерно, что учётная ставка допрыгнула до 17%", — отмечает Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Одной из главных предпосылок раскручивания инфляции в 2017-м стало повышение соцстандартов

По стечению обстоятельств решение о повышении учётной ставки в Нацбанке обнародовали после отказа Верховной Рады выносить на голосование кандидатуру на пост главы НБУ Якова Смолия. Он руководит Нацбанком с приставкой "и. о." с мая 2017 года, после отставки Валерии Гонтаревой, которая всё это время продолжает находиться в бессрочном отпуске. Тем временем отсутствие полноправного главы НБУ осложняет коммуникации с МВФ, сотрудничество с которым стоит на паузе с весны 2017 года.

Тактическая победа

Непосредственного влияния на валютный рынок изменение учётной ставки не оказывает — этот инструмент Нацбанк официально задействует для управления инфляцией. Однако ужесточение монетарной политики всё же сработало в пользу национальной валюты, которая с января уже окрепла почти на 10%.

По словам Владислава Сочинского, укреплению гривны способствует сезонное увеличение поступления валютной выручки, а также приток иностранного капитала в местный рынок долгов. Рост интереса к украинским облигациям (ОВГЗ) во многом стал следствием повышения учётной ставки.

"Действия НБУ стимулируют интерес иностранных портфельных инвесторов к гривневым ОВГЗ, а увеличение иностранных вложений в ОВГЗ в конце концов и стимулировало укрепление гривны и восстановление курса после периода его ослабления в декабре-январе", — объясняет Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU. При этом он отмечает, что интерес нерезидентов в первую очередь связан с ослаблением доллара США на международных рынках, а двузначная ставка НБУ, задающая уровень для всех других ставок, по которым оцениваются внутренние украинские активы, только усиливает этот интерес.

"Текущая ситуация выгодна казначейству, которое благодаря зарубежным инвесторам и интересу банков нашло дополнительный спрос на гривневые облигации. Кроме того, НБУ смог пополнить золотовалютные резервы", — говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК Forex Club.

Однако, по мнению Михаила Власенко, главы правления Идея Банка, иностранные инвестиции в государственные ценные бумаги в национальной валюте носят краткосрочный характер и являются фактически спекулятивным капиталом. В перспективе финансисты не исключают их внезапного оттока. Как отмечает Шевчишин, этот горячий капитал при изменении ситуации будет искать возможность выхода из страны, и при больших объёмах провоцировать обратный эффект в виде ослабления гривны.

Всерьёз и надолго

За срыв сотрудничества с МВФ и раздувание бюджетных расходов украинская экономика заплатит в 2019 году

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время регулятор начнёт снижать учётную ставку. "Главными рисками, которые по-прежнему влияют на монетарную политику НБУ, остаются неопределённость с получением очередного транша МВФ и повышенные инфляционные ожидания рынка, — говорит Михаил Власенко. — Только при достижении ценовой стабильности Нацбанк будет готов вернуться к смягчению монетарной политики".

По мнению Елены Коробковой, снижение учётной ставки станет возможным в случае получения нового транша от МВФ. "Также очень многое в позиции НБУ будет зависеть от бюджетной политики: если власти прибегнут к резкому повышению расходов накануне выборов, это может отсрочить благие намерения регулятора", — продолжает собеседница Фокуса.

Вполне вероятно, что ради поддержания своей популярности накануне выборов власть будет и далее повышать соцстандарты и щедро тратить бюджетные средства, что продолжит раскручивать инфляцию. А финансирование МВФ может не возобновиться до выборов из-за нежелания украинской стороны выполнять требования фонда, в частности относительно создания антикоррупционного суда в той форме, которая соответствует критериям Венецианской комиссии. В такой ситуации продолжать жёсткую монетарную политику Нацбанку придётся как минимум до президентских выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Заплатим потом

Учётная ставка, которая определяет стоимость кредитов рефинансирования для банков, оказывает влияние на уровень других ставок — по кредитам, депозитам, ценным бумагам и т. п. Для бизнеса повышение учётной ставки означает подорожание заёмных средств и, как следствие, сужение возможностей для развития. Однако негативный эффект проявляется в среднесрочной перспективе, когда жёсткий режим действует более 3–6 месяцев.

"Повышение учётной ставки может быть направлено на кратковременное сдерживание цен, однако в глобальном плане рост стоимости денег лишь тормозит развитие экономики", — говорит Роман Палий, аналитик аналитического департамента компании Pro-Consulting. Ведь, по словам собеседника Фокуса, в условиях растущей потребности в инвестициях и развитии предпринимательства наличие свободных финансовых ресурсов жизненно необходимо.

По всей видимости, возможный негативный эффект в Нацбанке считают меньшим злом. "В НБУ надеются, что результатом жёсткой монетарной политики будет снижение инфляции, которая, согласно прогнозам Нацбанка, к середине 2019 года достигнет целевого диапазона 4–6%, — говорит аналитик инвесткомпании Concord Capital Евгения Ахтырко. — Негативным последствием будет замедление темпов роста экономики, которое может произойти уже в 2019 году". Напомним: по своей динамике (+2,1% в 2017 году) украинская экономика и без того отстаёт от мировых показателей, тогда как перед государством стоит задача обеспечить экономический рост на уровне 6–8% годовых.

Выходит, что за срыв сотрудничества с МВФ и раздувание бюджетных расходов украинская экономика заплатит в 2019 году. До этого относительную стабильность будет поддерживать жёсткая монетарная политика Нацбанка. А расхлёбывать ситуацию придётся уже после выборов вне зависимости от их результата. Напомним, что президента Украины будут выбирать 31 марта 2019-го, депутатов Верховной Рады — осенью того же года.