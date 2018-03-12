Признаки коррупции в субсидировании АПК могут повлиять на выделение Украине нового транша, - евродепутаты

Евродепутаты надеются, что Киев в ближайшем будущем выстроит открытые и прозрачные отношения с бизнесом

В Европарламенте инициировали дискуссию на тему непрозрачности распределения госдотаций в украинском АПК.

Об этом сообщает НВ.

По словам представителя Аграрного комитета в Европарламенте, депутата Альберто Сирио, последние изменения в части государственных дотаций привлекли внимание и вызывают сомнения европейских депутатов в справедливости их распределения.

Так, 4 млрд грн госдотаций, согласованных в прошлом году Верховной Радой для всего украинского АПК, как считают европарламентарии, во-первых, непомерно малая сумма для поддержки крупнейшего сектора экономики, а во-вторых более трети (35%) этой суммы были выделены в пользу "Мироновского хлебопродукта" (владелец Юрий Косюк), который имеет самую высокую доходность в отрасли.

"В условиях ограниченного бюджета было бы логичным субсидировать тех участников рынка, которые наиболее нуждается в поддержке государства. Однако мы видим, что главный акционер этой компании входит в рейтинг Forbes богатейших людей планеты. При этом в украинском агросекторе десятки тысяч малых и средних фермерских предприятий, которые действительно остро нуждаются в помощи, среди них предприятия зернового сектора, которые вообще не попали в список дотируемых направлений, - отметил Сирио.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут выстроены открытые и прозрачные отношения между бизнесом и властью в Украине, как это работает в Европе и других развитых странах", - заявил Альберто Сирио.

Отметим, 28 февраля 2018 года Еврокомиссия согласовала для Украины новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд двумя траншами по €500 млн каждый. Если в ближайшие месяцы предложение Еврокомиссии одобрят Европарламент и Совет Европы, первый транш Украина сможет получить уже в июле - сентябре текущего года.

Напомним, в 2015 году ЕС выделил Украине в рамках программы макрофинансовой помощи €1,8 млрд, а МВФ - $17,5 млрд. Ни в первом, ни во втором случае Украина не смогла получить деньги в полном объеме из-за того, что не выполнила требования ЕС и МВФ до установленного срока, в том числе связанные с внедрением антикоррупционных реформ.