Порошенко поддержал проведение налоговой амнистии

Президент Украины Петр Порошенко выступил за принятие закона о "нулевом декларировании". Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса, передает Интерфакс-Украина.

"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - отметил президент.

Порошенко предложил присутствующим на встрече присоединиться к разработке соответствующего законопроекта.

"Я не буду его подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес", - отметил президент.

Напомним, ежемесячную заработную плату в размере более 55 тыс. грн получают 60 тыс. украинцев.