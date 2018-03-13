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Главная » Деньги » Кабмин надеется, что украинская металлургическая продукция прорвется на рынки США

Кабмин надеется, что украинская металлургическая продукция прорвется на рынки США

Кабмин надеется, что украинская металлургическая продукция прорвется на рынки США
Фото: facebook.com/mineconomdev

Степан Кубив заявил, что диалог с Вашингтоном ведется

13.03.18 127
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Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а также заместитель министра Наталия Микольская обсудили с представителями металлургической промышленности меры по защите украинской металлургической продукции от возможных пошлин США. 

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ .

"Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Уверен, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных пошлин. Со своей стороны Минэкономразвития делает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции к рынку США не претерпел негативных изменений", – цитирует Степана Кубива пресс-служба ведомства.

По его словам, премьер-министр Украины и Минэкономразвития ведут диалог с Вашингтоном по улучшению условий и расширению доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США, а также рынки Азии и Африки.

Отметим, согласно данным Государственной службы статистики, на которые ссылается Интерфакс-Украина, экспорт черных металлов является основной статьей украинского экспорта в Соединенные Штаты – его доля составляет 73,4% всего украинского экспорта в эту страну. В частности, в 2017 году поставки черных металлов и изделий из них на американский рынок выросли более чем в 2,4 раза – до $608 млн, в том числе экспорт чугуна – до $406,4 млн. Украина импортировала этой продукции из США на $96 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады. ЕС уже потребовал пересмотреть это решение

 

 

 

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