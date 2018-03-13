Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,4 млрд гривен

Украина оштрафовала более 40 российских авиакомпаний на сумму 5 млрд 440 млн гривен (по состоянию на 12 марта 2018 года).

Санкции были введены за полеты в оккупированный Крым, начиная с 2015 года, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Государственную авиационную службу Украины.

Отмечается, что штрафы наложены в рамках санкций, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны. В целом за период введения санкций на авиакомпании, которые нарушили воздушное пространство Украины, наложено более 30 тыс. штрафов.

В частности, речь идет о такие авиакомпаниях как "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", Utair, Rossiya Airlines, "Нордавиа", "Глобус", Red Wings, "ВИМ-Авиа", Yamal Airlines, "Оренбургские авиалинии" и другие.

"Госавиаслужбой совместно с Мининфраструктуры и МИД принимаются меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по уплате задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление в Украине двух лоукостеров в 2018 году.