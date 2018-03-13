Инвесторы из США изучат возможность инвестиций в украинские аграрные IT-стартапы

В июне проект Agrohub презентует американским инвесторам ряд украинских IT-проектов в агросфере.

Об этом корреспонденту Фокуса сообщила Юлия Порошенко, основатель проекта.

"Мы планируем участвовать в туре инвесторов, которые приезжают из Долины (Кремниевой - Фокус). Договорились, что они в свой тур включат наш агроакселератор и мы получим возможность показать проекты американским инвесторам. Это будет в июне", - отметила Порошенко.

Прогнозы относительно того, насколько украинские проекты аграрных инноваций могут заинтересовать инвесторов из США, руководитель Agrohub пока не даёт.

Напомним, 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Юлия Порошенко провела дискуссию с инвесторами, где рассказала о возможностях украинского агросектора. Кроме этого, в этом году проект Юлии Порошенко приступил к исследованию приоритетов развития ряда крупных и средних агрокомпаний. Как отмечает основательница Agrohub, в конце этого года станет ясна карта потребностей предприятий. А следующим этапом станет поиск решения и их интеграция.

"Мы уже начали работать с компаниями IMK, Агриком, Мрія. Есть еще ряд компаний, с которыми начинаем работать", - сообщила Юлия Порошенко сегодня во время круглого стола, организованного агрохолдингом AgroGeneration.

Ранее "Фокус" писал о том, почему инвесторы обходят Украину стороной.