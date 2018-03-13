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Главная » Деньги » Газпром проиграл апелляцию о штрафе АМКУ

Газпром проиграл апелляцию о штрафе АМКУ

Газпром проиграл апелляцию о штрафе АМКУ
Фото: depo.ua

Российский газовый холдинг должен выплатить штраф в 171 млрд грн

13.03.18 597
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Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Газпрому в удовлетворении жалобы на штраф в 171 млрд грн, наложенный Антимонопольным комитетом Украины .

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Своим постановлением КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя".

Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.

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