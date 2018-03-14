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Главная » Деньги » Трамп обложит пошлинами китайский импорт, - СМИ

Трамп обложит пошлинами китайский импорт, - СМИ

Трамп обложит пошлинами китайский импорт, - СМИ
Фото с сайта Begemot.media

Ожидается, что официальное заявление будет обнародовано на следующей неделе

14.03.18 204
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Президент США Дональд Трамп намерен обложить пошлинами импорт из Китая.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уже представил Трампу пакет тарифов, ущерб от которых для китайского импорта в США может составить около $30 млрд в год. В ответ американский президент призвал расширить пакет тарифов.

Ожидается, что официальное заявление о введении пошлин будет обнародовано на следующей неделе. 

Администрация президента США также рассматривает возможность ограничения количества китайских виз или ужесточение контроля над их выдачей. 

Отметим, Дональд Трамп выполнил свое обещание ввести жесткие тарифы на импортную сталь и алюминий, исключая Канаду и Мексику. США будут взимать 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную - на алюминий. 

Напомним, Украина попросит США не применять пошлины против отечественных металлургов. 

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ . "Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Уверен, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных пошлин. Со своей стороны Минэкономразвития делает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции к рынку США не претерпел негативных изменений", – цитирует главу ведомства Степана Кубива его пресс-служба.

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