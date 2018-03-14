В Польшу будут уезжать до 300 тысяч украинцев ежегодно, - прогноз

При этом ожидания украинцев относительно размеров зарплаты в растут

Национальный банк Польши прогнозирует, что до конца 2020 года на местный рынок труда будут прибывать по 200-300 тыс. украинцев ежегодно.

Об этом, как сообщает Польское радио, заявил замдиректора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

По его словам, число украинцев на рынке труда Польши сейчас растет медленнее, чем в 2016-2017 гг., на которые пришелся пик трудовой миграции из Украины.

В свою очередь, данные Upper Job, на которые ссылается издание, показывают, что ожидания украинцев относительно размеров заработной платы растут. 56% хочет зарабатывать не менее 3 тыс. злотых (22,7 тыс. грн), 20% - более 5 тыс. злотых (38 тыс. грн).

Напомним, глава польской Государственной инспекции труда Веслав Лыщек заявил о запуске специальной информационной линии для граждан Украины, работающих в Польше. Он подчеркнул, что в Польше работает более 2,5 миллионов иностранцев, среди которых 800 тысяч не трудоустроены легально. Он подчеркнул, что эта ситуация должна измениться – все работники в Польше должны платить налоги в государственную казну.

По словам Лыщека, украинцы смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше. Они смогут узнать, какие условия нужно выполнить, чтобы работать легально. Также им могут посоветовать, как, например, написать жалобу на работодателя.