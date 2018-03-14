В Украине будут введены в оборот монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен.

Со временем эти монеты заменят соответствующие банкноты, сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что новые деньги будут вводится в оборот поэтапно. Так, первый этап начнется 27 апреля 2018 года - на руках украинцев появятся 1 и 2 грн в виде монет.

Второй этап произойдет в 2019-2020 гг. - тогда появятся монеты номиналом 5 и 10 грн.

"Национальный банк Украины отвечает за эмиссию национальной валюты и организовывает денежный оборот. Это положение закона о Национальном банке. Частью этого задания является оптимизация денежного оборота, направленная на повышение удобности и сокращение общественных трат на его реализацию", - отметил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

Фото: bank.gov.ua

Он также объяснил, что такая замена даст возможность достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обороте, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту.

"В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому", - добавил Смолий.

Кроме того, в Нацбанке заявили, что таким образом Украина сможет сэкономить порядка 1 млрд гривен.

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Также сообщается, что Нацбанк прекратит производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Соответственно, они будут изъяты из оборота.

Как объяснили в НБУ, данное решение принято с целью оптимизации наличных расчетов и экономии государственных средств, направляемых на производство металлических денежных знаков.

Отмечается, что несмотря на прекращение выпуска монет указанных номиналов, они продолжают оставаться средством платежа, а их изъятие будет происходить постепенно в процессе инкассации. При этом, субъектам хозяйствования эти монеты больше не будут выдаваться.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили о том, что для применения жестких валютных ограничений оснований на данный момент нет.