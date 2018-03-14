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Главная » Деньги » В Украине монетизируют льготы на проезд

В Украине монетизируют льготы на проезд

В Украине монетизируют льготы на проезд
Фото: vkurse.ua

Государство будет оплачивать льготникам проезд

14.03.18 2029
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В Украине монетизируют льготы на проезд во всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 14 марта, передает LB.ua.

Отмечается, что финансировать такие расходы будут местные бюджеты. 

Размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления должны утвердить областные и Киевская городская государственная администрация.

Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Также Кабмин утвердил порядок предоставления таких льгот в наличной форме.

Его действие распространяется на отдельные категории граждан, которые имеют право на льготы на проезд. Органы местного самоуправления могут расширить перечень таких лиц.

Для людей, которые имеют право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.

Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.

Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Людям с инвалидностью 1-й, 2-й группы, а также детям с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" призывает местные власти в полном объеме компенсировать перевозчику его расходы за перевозку пассажиров льготных категорий.

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