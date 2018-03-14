На строительство Бескидского тоннеля дополнительно выделили 737 млн грн

Ожидается, что новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Старый законсервируют и будут использовать как эвакуационный

Кабмин увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн – до 2,292 млн грн.

Такое решение закреплено распоряжением правительства на заседании сегодня, 14 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,96 млрд грн, оборудования – 64,959 млн грн, другие расходы – 906,6 млн грн. Из общей сметной стоимости по состоянию на 1 мая 2017 года работы были выполнены на 1,792 млрд грн.

Отметим, Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. По туннелю поезда проходят с минимальной скоростью. Кроме того, однопутный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.

Ныне существующий Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине Критского Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород - Львов). Это создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины с европейской.

Ожидается, что новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.

Напомним, Кабмин утвердил пять отдельных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. По словам и. о. главы Укравтодора Славомира Новака, бюджет основной программы составляет 6,6 млрд гривен. Она предусматривает продолжение ремонтных работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году. Также утверждены пять бюджетных программ с отдельным финансированием.