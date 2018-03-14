Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » На строительство Бескидского тоннеля дополнительно выделили 737 млн грн

На строительство Бескидского тоннеля дополнительно выделили 737 млн грн

На строительство Бескидского тоннеля дополнительно выделили 737 млн грн
Фото: Антон Усов, Facebook

Ожидается, что новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Старый законсервируют и будут использовать как эвакуационный

14.03.18 70
000

Кабмин увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн – до 2,292 млн грн.

Такое решение закреплено распоряжением правительства на заседании сегодня, 14 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,96 млрд грн, оборудования – 64,959 млн грн, другие расходы – 906,6 млн грн. Из общей сметной стоимости по состоянию на 1 мая 2017 года работы были выполнены на 1,792 млрд грн.

Отметим, Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. По туннелю поезда проходят с минимальной скоростью. Кроме того, однопутный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.

Ныне существующий Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине Критского Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород - Львов). Это создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины с европейской.

Ожидается, что новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.

Напомним, Кабмин утвердил пять отдельных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. По словам и. о. главы Укравтодора Славомира Новака, бюджет основной программы составляет 6,6 млрд гривен. Она предусматривает продолжение ремонтных работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году. Также утверждены пять бюджетных программ с отдельным финансированием.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украине монетизируют льготы на проездРумынию и Украину может соединить карпатский автобанВ Карпатах потерялся турист из Киева
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 37020
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8495
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14650
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13375
  5. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2561
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16172
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 29758
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52170
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10644
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4064
  1. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 9589 / 11004
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6236 / 37020
  3. Разрывы в зарплатах украинцев растут 3619 / 4145
  4. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3525 / 4008
  5. Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа 3217 / 4670
  6. В Украине изменились правила установления инвалидности 2840 / 3369
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 2309 / 2512
  8. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 2265 / 3541
  9. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 2227 / 3427
  10. Россия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени, - Аваков 2118 / 2368
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 46 / 37020
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 16 / 15706
  3. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 14 / 11004
  4. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 14 / 3541
  5. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео 11 / 1853
  6. Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады 10 / 995
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 8 / 2512
  8. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 8 / 3427
  9. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 5 / 13375
  10. Россия вновь пустила поезда через Украину 5 / 20908
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.