НБУ проведет стресс-тест 25 крупнейших украинских банков

Национальный банк Украины (НБУ) намерен в 2018 году провести оценку устойчивости 25 украинских банков.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Объектами стресс-тестирования станут: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк "Пивденный", Креди Агриколь банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк "Кредит Днепр", Мегабанк, банк "Восток", А-банк, Идея банк, Универсал банк, а также банк "Инвестиций и сбережений".
Указанные финучреждения являются крупнейшими по средним значениям взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц.
Совокупно на них приходится 93% активов банковского сектора.
Напомним, НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за 2017 год. Наибольшие убытки в прошлом году получили ПриватБанк (22,97 млрд грн), Проминвестабанк (7,67 млрд грн) и ВТБ (4,1 млрд грн).
Наибольший объем прибыли в 2017 году получили Райффайзен Банк Аваль (4,47 млрд грн), УкрСиббанк (1,47 млрд грн) и Креди Агриколь Банк (1,1 млрд грн).