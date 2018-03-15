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Главная » Деньги » Инфографика Ущерб при закупке двигателей для армии оценен в 14 млн грн

Инфографика Ущерб при закупке двигателей для армии оценен в 14 млн грн

<span class="label red">Инфографика</span> Ущерб при закупке двигателей для армии оценен в 14 млн грн
Фото с сайта 24 канал

Антикоррупционные органы завершили расследование по Львовскому бронетанковому заводу

15.03.18 810
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НАБУ и САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке Львовским бронетанковым заводом двигателей для потребностей украинской армии.

Размер ущерба, нанесенного государству, превышает 14 млн грн, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

О завершении расследования сообщено должностным лицам ВСУ и вышеупомянутого завода, которые имеют статус подозреваемых в этом деле.

3 марта 2018 года этим лицам и их защитникам открыты материалы дела для ознакомления.

Согласно сообщению, директора завода и его заместителя по коммерческим вопросам подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК).

Также растрату имущества в особо крупных размерах инкриминируют начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальнику отдела в этом управлении и учредителю частной компании "Булет Лайн" (последнего подозревают в пособничестве растрате).

По версии следствия, Львовский бронетанковый завод выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. По документам, предприятие приобрело у ООО "Булет Лайн" и поставило армии 40 двигателей.

"На самом деле, двигатели поступили на завод от третьей стороны без каких-либо документов, договор с ООО был фиктивным, а двигатели - не новыми, а б/у. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны", - утверждают в НАБУ, ссылаясь на собранные доказательства.

По результатам ряда экспертиз следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству этим коррупционным правонарушением - он превышает 14,15 млн грн, отметили в Бюро.

Напомним, Фокус разбирался, почему Банковая до последнего будет тянуть с созданием антикоррупционного суда.

 

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