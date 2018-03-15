Монетизация льгот на проезд: как это будет работать

В какой форме льготникам будут компенсировать стоимость проезда - будут решать местные власти

Монетизация льгот на проезд будет происходит в безналичной форме (как это происходит на данный момент) или в наличной.

Само решение этого вопроса будет принимать исключительно местный орган власти, сообщает вице-премьер Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Это означает, что компенсировать льготникам проезд в безналичной форме или же деньгами будут решать местные власти.

Отмечается также, что на местах "Порядок предоставления льгот в наличной форме ..." смогут принимать уже после того, как местный совет примет решение о "монетизации".

"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы", - добавил Розенко.

То есть органам местного самоуправления предоставлена правительством возможность самим устанавливать количество поездок для льготников.

Напомним, в среду, 14 марта, Кабинет министров принял решение о монетизации льгот на проезд во всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.