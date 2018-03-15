Яков Смолий возглавил Нацбанк

Верховная Рада поддержала кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.

"За" проголосовали 247 народных депутатов, сообщает LB.ua.

"Спасибо за оказанное доверие. Это большая честь и ответственность принять Национальный банк Украины под руководство. Я принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна. Первое - сохранение ценовой и финансовой стабильности. Второе - содействие экономическому росту. Третье - интеграция украинской финансовой системы в европейскую", - заявил Смолий в своем обращении к депутатам.

Издание отмечает, что Смолий ставит перед собой шесть основных задач: замедление инфляции до 5% в год, здоровая банковская система, возобновление кредитования, эффективная модель регулирования финсектора, валютная либерализация, а также доступность и безопасность банковских услуг.

Яков Смолий с прошлого года руководил Нацбанком в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, сегодня с этой должности уволили Валерию Гонтареву, которая фактически не руководит Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находилась в отпуске.