Живые деньги. Как будет работать монетизация льгот на проезд

Вместо бесплатного проезда в общественном транспорте льготники будут получать живые деньги — такая новость пронеслась по всем СМИ. Но фактически решение о компенсации льгот наличными ещё должны будут принять местные органы власти, это может затянуться надолго

14 декабря Кабинет министров принял решение, которое позволяет местным органам власти монетизировать льготы, и тут же попал под шквал критики, вызванной опасениями, что льготникам будут компенсировать живыми деньгами лишь 30 поездок в месяц.

"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая активно раскручивалась в СМИ, — написал в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко. — Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы".

Таким образом, если местные органы власти не захотят выдавать деньги на руки, система останется прежней. Опрошенные Фокусом эксперты к монетизации льгот относятся положительно, главное, чтобы при её введении были сохранены принципы социальной справедливости.

С запасом

"Я считаю, что монетизация — это позитивный шаг, потому что у нас очень много льготников, которые не пользуются льготами. Например, жители сёл не пользуются муниципальным транспортом, хотя льгота у них есть. Так они смогут выбирать, на что потратить деньги: на проезд или другие нужды, например, на лекарства", — объясняет руководитель Института города Александр Сергиенко. При этом, по мнению эксперта, очень важно справедливо установить суммы денежных выплат, иначе непродуманная монетизация может спровоцировать социальные протесты. "Необходимо корректное определение льготной ежемесячной суммы. Тут нужно подойти либерально: не по минимуму, а с запасом, иначе нововведение вызовет сопротивление пенсионеров. Например, предусмотреть компенсацию не 30 поездок, а 60, из расчёта каждый день — поездка в обе стороны", — говорит Сергиенко.

В столичном метрополитене идею тоже оценивают положительно. Тем более что первые шаги к монетизации там уже сделали: ввели электронный билет (карточку киевлянина). Это позволяет вести учёт льготных категорий пассажиров и получать возмещение из бюджета.

Льготники смогут выбирать, на что потратить деньги: на проезд или другие нужды, например, на лекарства

Законодательство гарантирует право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте 18 категориям граждан. В метро действуют другие правила, здесь льготников немного меньше. "По решению местных властей льготами пользуются девять категорий пассажиров плюс школьники, но они пока проходят по бумажным удостоверениям, — рассказывает руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Наталка Макогон. — Благодаря такой системе предприятие предоставляет точные данные и получает из городского бюджета фактическое возмещение за льготные перевозки".

13 категорий "общегосударственных" льготников всё ещё ездят в подземке по бумажным удостоверениям, что позволяет вести только общий учёт, без разбивки по категориям. Если такие льготники будут платить "живыми" деньгами, на количестве пассажиров это не скажется, зато метрополитен получит дополнительные средства на ремонт станций, говорит Макогон.

Быстро не получится

Однако у экспертов есть сомнения в том, что идею правительства смогут оперативно внедрить на практике. "Эта история — на несколько лет. Можем запасаться попкорном и наблюдать за тем, как местные советы разбираются, будут они это финансировать или нет. Тот, кто фактически займётся монетизацией, станет политическим трупом", — уверяет эксперт "Европатруля" Вячеслав Коновалов.

Его скепсис вызван тем, что эту идею в Украине периодически обсуждают уже более десятка лет. Кроме того, он предлагает не забывать, какой была реакция на монетизацию льгот в соседней России несколько лет назад: там доходило до того, что взбунтовавшиеся пенсионеры ложились на рельсы.

В том, что монетизация будет вскоре реализована, сомневается и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. "Если монетизацию льгот, в частности, на проезд в общественном транспорте, полностью переложат на местные бюджеты, им будет очень сложно её реализовать. Несмотря на "виртуальную" децентрализацию, бюджетная система у нас до сих пор гиперцентрализована, 80% налогов идут напрямую в центральный бюджет, лишь 20% — в местные бюджеты", — отмечает Новак.

Единственный возможный вариант воплощения этой идеи эксперты видят в точечных изменениях, при которых монетизацию будут внедрять в отдельных городах. "У меня большие сомнения, что монетизация пойдёт массово. Разве что показательно, для пиара", — говорит Вячеслав Коновалов. Он прогнозирует, что первыми могут стать Львов или Житомир, поскольку это небольшие города и в них уже были сделаны первые шаги по внедрению электронного билета. Новак делает ставку на регионы с недотационными бюджетами — Киев, Одесса, Днепропетровская, Харьковская, Одесская области.

Андрей Новак также предлагает не упускать из виду ещё один важный фактор: предстоящие выборы. "2018-й — предвыборный. Понятно, что перед выборами любая власть пытается приятно удивить. Это может быть монетизация льгот пенсионерам, потому что они — самая активная часть избирателей", — говорит он, добавляя, что в случае необходимости "гривну можно будет допечатать".