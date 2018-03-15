Нацбанк продлил санкции против четырех российских банков

Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ Банку и БМ Банку запретили выводить капиталы из Украины в пользу материнских структур

В четверг, 15 марта, Национальный банк во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года продлил санкции в отношении четырех банков с российским капиталом. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Ограничения касаются Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Этим банкам запрещено осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу материнских банков и связанных с ними лиц.

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Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках.

Напомним, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил продление санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года. 6 марта президент Петр Порошенко своим указом ввел указ СНБО в действие.