Нацбанк назвал семь основных целей

Новоизбранный глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий представил стратегию дальнейших шагов финансового ведомства.

"Дорожная карта" Нацбанка представлена на среднесрочный период, говорится на сайте НБУ.

"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать экономическому росту", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, Нацбанк проанализировал потребности участников финансовой экосистемы и условия среды, в которой они работают, и на основе этого сформировал "дорожную карту" НБУ для достижения семи целей.

Низкая и стабильная инфляция. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система. Возобновление кредитования. Эффективное регулирование финансового сектора. Свободное движение капитала. Финансовая инклюзия. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

Напомним, в четверг, 15 марта, Верховная Рада 247 голосами поддержала кандидатуру Якова Смолия на должность главы Нацбанка.

В тот же день ранее парламент уволил Валерию Гонтареву, которая фактически не руководит Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находилась в отпуске.