Кабмин расторгнет программу экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

В следующую среду, 21 марта, Кабинет министров расторгнет программу экономического сотрудничества между Украиной и Россией, утвержденную в 2011 году. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 112 Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил премьер.

Напомним, программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана для исполнения решения от 17 мая 2010 года, принятого президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

Документ предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других.