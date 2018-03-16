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Главная » Деньги » Кабмин расторгнет программу экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

Кабмин расторгнет программу экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

Кабмин расторгнет программу экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Правительство работает над переориентацией украинской экономики

16.03.18 50
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В следующую среду, 21 марта, Кабинет министров расторгнет программу экономического сотрудничества между Украиной и Россией, утвержденную в 2011 году. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 112 Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил премьер.

Напомним, программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана для исполнения решения от 17 мая 2010 года, принятого президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

Документ предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других.

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