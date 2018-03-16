На торги выставили 21 объект энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, на продажу выставлены Центрэнерго и ряд облэнерго.
Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию топовых объектов приватизации на 2018 годы.
"21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, Президент-отель, Турбоатом", - перечислил Трубаров.
Напомним, МВФ призвал Украину начинать продавать государственные предприятия.