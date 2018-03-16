Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Инфографика Обнародован топ объектов украинской приватизации

Инфографика Обнародован топ объектов украинской приватизации

<span class="label red">Инфографика</span> Обнародован топ объектов украинской приватизации
Фото: Депутатський контроль

ФГИУ собрался продать 21 предприятие

16.03.18 377
300

На торги выставили 21 объект энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, на продажу выставлены Центрэнерго и ряд облэнерго.

Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию топовых объектов приватизации на 2018 годы. 

"21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, Президент-отель, Турбоатом", - перечислил Трубаров.

Напомним, МВФ призвал Украину начинать продавать государственные предприятия.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Закон о приватизации в Украине вступил в силуРоссиянам официально запретили приватизировать украинские предприятияПорошенко подписал закон о приватизации
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 41874
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 9203
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 15160
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14914
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3965
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16424
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 31019
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 53390
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 11140
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4313
  1. Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с соратников Януковича 8816 / 9647
  2. Вера Брежнева поразила поклонников в кожаном купальнике 7622 / 12662
  3. В Грузии подъемник поехал в обратную сторону: среди пострадавших есть украинцы 3948 / 4299
  4. Конец Майдана. Украине самое время Че Геваре предпочесть Ганди 2853 / 3055
  5. Польша упростит правила трудоустройства граждан Украины 2559 / 2904
  6. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 2239 / 4904
  7. Бортпроводница, выпавшая из самолета в Уганде, умерла 2114 / 2421
  8. В "Пузатой Хате" на Контрактовой площади в Киеве мужчина совершил самоубийство 2114 / 2454
  9. Колонизация Марса: ученые выяснили новую опасность полета на Красную планету 2065 / 2420
  10. Американская авиакомпания по ошибке отправила собаку за океан 1536 / 1746
  1. Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с соратников Януковича 26 / 9647
  2. Конец Майдана. Украине самое время Че Геваре предпочесть Ганди 15 / 3055
  3. Польша упростит правила трудоустройства граждан Украины 8 / 2904
  4. В Грузии подъемник поехал в обратную сторону: среди пострадавших есть украинцы 8 / 4299
  5. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 7 / 41874
  6. Угроза с востока. Как НАТО собирается поступать с Россией 7 / 2416
  7. Дело мастера. Нужны ли Украине ПТУ 7 / 1573
  8. Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах России, - Аваков 6 / 626
  9. Вера Брежнева поразила поклонников в кожаном купальнике 5 / 12662
  10. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 5 / 53390
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.