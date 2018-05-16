Семьям погибших и пострадавшим в АТО Кабмин выделил 300 млн гривен на жилье

На заседании в среду, 16 мая, Кабинет министров выделил 300 миллионов гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных, сообщает "РБК-Украина".

Отметим, в бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье семьям погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также нуждающимся в улучшении жилищных условий в размере в сумме 329,8 млн гривен.

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По информации региональных органов социальной защиты населения, по состоянию на 12.04.2018 количество граждан, которым предусмотрена выплата денежной компенсации на жилье, составляет 327 человек.

Соответственно, потребность в расходах на выплату компенсации членам семей погибших военнослужащих и лицам с инвалидностью составляет 299,9 млн гривен.

С учетом указанного предлагается провести распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации в общем объеме 299,900 млн гривен.

Напомним, группа офицеров ВМС, вышедших в 2014 году из оккупированного Крыма, обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко.

Они просят Верховного главнокомандующего обратить внимание на ситуацию с обеспечением "крымчан" жильем - взамен утраченного на оккупированном полуострове. По словам авторов письма, никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается на протяжение всех четырех лет, что идет война.