Семьям погибших и пострадавшим в АТО Кабмин выделил 300 млн гривен на жилье

На заседании в среду, 16 мая, Кабинет министров выделил 300 миллионов гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных, сообщает "РБК-Украина".
Отметим, в бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье семьям погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также нуждающимся в улучшении жилищных условий в размере в сумме 329,8 млн гривен.
По информации региональных органов социальной защиты населения, по состоянию на 12.04.2018 количество граждан, которым предусмотрена выплата денежной компенсации на жилье, составляет 327 человек.
Соответственно, потребность в расходах на выплату компенсации членам семей погибших военнослужащих и лицам с инвалидностью составляет 299,9 млн гривен.
С учетом указанного предлагается провести распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации в общем объеме 299,900 млн гривен.
Напомним, группа офицеров ВМС, вышедших в 2014 году из оккупированного Крыма, обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко.
Они просят Верховного главнокомандующего обратить внимание на ситуацию с обеспечением "крымчан" жильем - взамен утраченного на оккупированном полуострове. По словам авторов письма, никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается на протяжение всех четырех лет, что идет война.