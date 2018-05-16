В Мининфраструктуры подсчитали убытки от строительства Керченского моста

Убытки от строительства Керченского моста, соединяющего полуостров с Россией, составили 0,5 млрд гривен в год, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это прямые убытки, вызванные сокращением тоннажа судов, которые заходят в украинские порты на Азовском море.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", - сказал Омелян после заседания Кабинета министров.

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Он также отметил, что непрямые убытки - это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", - добавил министр инфраструктуры.

Омелян подчеркнул, что Украина выставит России все счета, касающиеся моста в оккупированный Крым.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

Ранее Владимир Омелян заявлял, что из-за Керченского моста Украина теряет десятки миллионов гривен. А директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник прогнозировал, что из-за строительства Керченского моста в Мариуполь теперь не смогут пройти 144 судна, с которыми раньше работал порт.