В Европарламенте поддержали предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро

В Европейском парламенте Комитет по иностранным делам поддержал предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", - написал он.
В марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи.
Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что МВФ может предоставить Украине очередной транш в размере 1,9 млрд долларов в июне 2018 года.