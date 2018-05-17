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Главная » Деньги » Украина смогла использовать лишь пятую часть финансовой поддержки реформ от ЕС

Украина смогла использовать лишь пятую часть финансовой поддержки реформ от ЕС

Украина смогла использовать лишь пятую часть финансовой поддержки реформ от ЕС
Фото: flickr / fahad-ksa

Проблема абсорбции средств остается актуальной

17.05.18 234
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Всего 20% доступной финансовой поддержки реформ от Европейского Союза смогла использовать Украина.

Это составляет около 1,4 млрд долл., заявила глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на презентации Внешнего инвестиционного плана Европейского Союза в Киеве, передает УНИАН.

"Украине доступно 7 миллиардов евро на поддержку реформ от ЕС. Только 20% этой суммы было использовано. Проблема абсорбции средств и того, насколько эффективно деньги расходуются, существует", - сказала она.

Напомним, в 2018 году конгресс США выделит Украине 620,7 миллионов долларов, из которых 200 миллионов выделяется Пентагону для оказания военно-технической помощи Киеву. Эта сумма превышает соответствующую прошлогоднюю смету на 50 миллионов долларов.

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