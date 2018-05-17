Всемирный банк пророчит Украине $1,5 млрд ежегодно после отмены земельного моратория

Проведение земельной реформы в Украине приведет к росту экономики - ежегодно до $1,5 млрд.
Об этом заявила директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен во время презентации новой пятилетней программы технической помощи ВБ и ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".
"В случае отмены моратория произойдет ощутимый рост экономики Украины - ежегодно на $0,7-1,5 млрд, что эквивалентно ежегодному дополнительному росту ВВП на 0,6-1,6%", - сказала она, передает Интерфакс.
В то же время, по ее словам, из-за нерационального распоряжения государственными землями сельхозназначения, в том числе из-за коррупции, все участники рынка и государство несут убытки, происходит торможение роста ВВП.
"Только от заниженной цены на аренду госземель бюджет страны недополучил за год $60 млн", - добавила она.
Ранее Фокус сообщал, что Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, если будет снят мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.