МВФ назвал условия для получения нового транша

Для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ критически важно принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.



Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, пишет УНИАН.

"Больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвертого пересмотра (программы сотрудничества и выделения пятого транша - ред). Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее - критически важно", - сказал он.



По мнению Райса, необходимые поправки должны быть внесены для обеспечения полного соответствия последней версии закона обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Он также особо подчеркнул важность выполнения Украиной обязательств по созданию антикоррупционного суда.

Ранее Фокус писал, что МВФ может предоставить Украине очередной транш в размере 1,9 млрд долларов в июне 2018 года. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, Национальный банк Украины намерен подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году.