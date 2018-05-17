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Главная » Деньги » 30 мая Укрзализныця поднимет цены на билеты

30 мая Укрзализныця поднимет цены на билеты

30 мая Укрзализныця поднимет цены на билеты
Фото: 112.ua

1 октября проезд в поездах подорожает еще раз

17.05.18 151
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Укрзализныця в 2018 году проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа. Первый раз стоимость билетов повысят 30 мая, на второй раз – также на 12% – 1 октября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующий приказ будет опубликован 29 мая 2018 в "Урядовом кур’єрі".

В компании пояснили такое решение тем, что последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). За это время фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, а индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

"Таким образом, только в 2017 году Укрзализныця получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 млрд грн убытка. Но даже в таких условиях за последние четыре года компания почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников", - отметили в кампании.

С 2016 года зарплаты сотрудников Укрзализныци выросли более чем на 70%, а у отдельных категорий работников, в частности, машинистов, рост заработной платы составил 90%.

 "Уменьшение убытков от пассажирских перевозок создаст предпосылки для рассмотрения возможности дальнейшего роста заработной платы железнодорожников", - отмечают в компании.

В Укрзализныци уточнили, что в случае покупки билетов до 29 мая включительно на более поздние даты доплата не предусмотрена.

Как сообщалось, в начале апреля Укрзализныця отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался в ряде инстанций.

Однако позже и.о. главы правления компании Еврегий Кравцов сообщил, что подорожание проезда в поездах все-таки состоится.

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