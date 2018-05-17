Количество работников с зарплатой 10 тысяч и выше удвоилось, - Госстат

В Украине количество работников с зарплатой 10 тысяч гривен и более в марте 2018 года, по сравнению с мартом 2017 года, выросло вдвое.



Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



"Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, их было 21,3% против 12,6% в марте прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.



Кроме того, в отраслевом разрезе зарплаты выше 10-15 тысяч гривен получали в основном работники фармацевтической промышленности, металлургии и энергосектора.

Напомним, согласно закону о госбюджете с 1 января минимальная заработная плата выросла на 16% - с 3200 до 3723 грн, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.