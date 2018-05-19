Оплата по факту. Как заставить Россию выплатить компенсации за украинские активы в Крыму

Украинские компании требуют от России возмещения за потерю своих активов в Крыму в общей сложности минимум $7,5 млрд. Международный арбитраж пока вынес решение относительно фирм, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. РФ должна бизнесмену $159 млн. В ближайшее время международные суды примут решение относительно компенсации государственному Ощадбанку и НАК "Нафтогаз".

Не прокатило

После аннексии Крыма в 2014 году многие украинские частные и государственные компании лишились имущества не на один миллиард долларов. В 2015–2016 годах в международные арбитражи были поданы иски с требованием к РФ компенсировать стоимость потерянных активов.

Исковые заявления относительно компаний, связанных с группой "Приват", выпало рассматривать Гаагскому Третейскому суду (Нидерланды). Юрисдикция того же арбитража подтвердилась для рассмотрения исков Ощадбанка ($680 млн) и "Нафтогаза" ($5 млрд +$2 млрд процентов). Публикация решения относительно иска Ощадбанка ожидается к концу мая, ещё через пару месяцев должна решиться судьба взыскания для "Нафтогаза". Но весь вопрос в том, удастся ли заставить Россию заплатить. По доброй воле РФ не собирается выполнять решение Третейского суда. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не считает себя стороной процесса, поскольку "никак не была представлена на этом суде". Юристы международного права говорят, что о рассмотрении дела Москву уведомляли не один раз. Но решение арбитража в Гааге обязательно для исполнения, даже если какая-то из сторон не присутствовала при рассмотрении иска.

Тянуть и затягивать

Очевидно, дальнейшие действия страны-агрессора будут направлены на затягивание выполнения решения по выплате компенсаций. "У них тактика будет такая же, как и в арбитраже с Газпромом: придумать основания для обжалования. Заявить, что не было юрисдикции, обжаловать решения в судах других стран", — прогнозирует следующие шаги РФ в этом споре Тарас Качка, заместитель исполнительного директора Международного фонда "Відродження".

Весь вопрос в том, удастся ли заставить Россию заплатить. По доброй воле РФ не собирается выполнять решение Третейского суда

Вероятность позитивного исхода такого обжалования юристы считают маловероятной. Доказать, что суд в Гааге не был уполномочен принимать решения по спору, практически невозможно. "Самым сильным аргументом России, скорее всего, будет то, что инвестиции были сделаны в Украину, а только потом попали под контроль РФ. Значит — не подпадают под действие Соглашения о защите инвестиций между Россией и Украиной", — считает Михаил Солдатенко, юрист-международник. Конечно, РФ может отыскать ещё какие-то аргументы в свою пользу. По мнению Тараса Качки, это будет что-то связанное с национальной безопасностью. Нечто экзотическое.

Как бы то ни было, стоит ожидать длительной борьбы в национальных судах. Михаил Солдатенко уверен, что первым делом Россия будет пытаться отменить решение в национальных судах Голландии, которые уполномочены на это как суды места арбитража. "Она уже пытается отменить решения по юрисдикции в похожих делах "Укрнафты" и "Стабила" в судах Швейцарии (место арбитража в этих делах)", — напоминает юрист.

Суд платить обяжет, но…

Обжалование — всего лишь отсрочка неизбежного. В соответствии с нью-йоркской конвенцией 1958 года есть возможность взыскать сумму по иску принудительно. Сделать это можно в любой из более чем 150 стран, подписавших договор. Это может быть Польша, Франция, Германия и т. д. Логика процесса будет такова: инвесторы подают иск в суд выбранной стран, в соответствии с национальным процессуальным законодательством судья признаёт это решение и позволяет его исполнить в принудительном порядке. Причины отказа от исполнения решения во многом могут быть такими же, как и в случае его отмены, — если отменят юрисдикцию арбитража. Само взыскание будет означать арест имущества РФ в стране, где инвесторы хотят его провести. "Обычно страны, которые защищаются, пытаются всё охватить иммунитетом. В реальности защитить можно только то, что необходимо для выполнения функций государства. К примеру, здание посольства арестовать нельзя", — поясняет Тарас Качка.

По словам Михаила Солдатенко, в отличие от госимущества, арестовывать коммерческое имущество можно. "Россия однозначно имеет коммерческое имущество в юрисдикциях, где суды готовы наложить арест", — добавляет юрист.

Судиться в международных судах — удовольствие не из дешёвых, поэтому небольшие компании вряд ли пополнят список истцов

Но взыскать это имущество будет непросто. Хотя в практике инвестиционных арбитражей такие процессы проходят впервые, Россия уже имела горький опыт инвестспоров (к примеру, дело "Юкоса"). "Самое главное — где у РФ находятся активы. Тут они подстраховались. После всех предыдущих разбирательств, теперь нельзя быстро найти и арестовать какой-то актив", — рассказывает Александр Друг, партнёр ЮФ "Саенко Харенко". Доказать, что имущество госкомпании принадлежит государству, сложно. По сути оно принадлежит отдельному юрлицу. Александр Друг приводит пример ареста украинского самолёта "Руслан" в Канаде. Лайнер арестовали, но после апелляционных рассмотрений арест всё же был снят. Хотя в данном случае это произошло из-за ряда допущенных процессуальных нарушений, в случае попыток исполнить решение против России за счёт имущества её государственных компаний такие попытки встретят довольно серьёзное сопротивление.

"Теоретически можно арестовать счёт, через который будет вестись выплата РФ по гособлигациям в тот момент, когда там будут деньги", — предполагает Александр Друг.

По следам "Привата"

Претензии на $500 млн к России имеет также компания Рината Ахметова ДТЭК. В этом споре арбитраж пока не выбран. С апреля 2018 года в процессе инвестиционного спора находится ещё одна украинская компания — Укрэнерго. Он займёт примерно полгода, затем предприятие сможет подать исковое заявление в арбитраж. В Укрэнерго пока не разглашают, сумму иска, но можно предположить, что она будет немаленькой. Поскольку только стоимость потерянных электросетей составляет около $1 млрд.

"Соглашение о защите инвестиций даёт право обратиться либо в Арбитражный институт Стокгольмской Арбитражной палаты, либо в ad hoc арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ. До этого все компании выбирали арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ, — описывает сценарий развития событий в случае с Укрэнерго Михаил Солдатенко. — Американская юридическая фирма Covington Burling, которая является советником "Нафтогаза", станет также представлять Укрэнерго. Скорей всего будут снова выбраны правила ЮНСИТРАЛ". Место арбитража в таком случае выберет состав арбитража самостоятельно, без согласия с Россией. Юрист добавляет, что во многих делах арбитражные трибуналы выбрали Гаагу.

Положительное решение по активам Коломойского и неплохие перспективы в других арбитражных делах вполне могут стать примером для других компаний, потерявших своё имущество на полуострове. Но судиться в международных судах — удовольствие не из дешёвых, поэтому небольшие компании вряд ли пополнят список истцов. "Это могут быть собственники автозаправок, автоперевозчики, ретейл, владельцы магазинов. Те, у кого стоимость этих активов была от $1 млн", — отмечает Тарас Качка.