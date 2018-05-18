Каждый пятый россиянин - бедняк, а каждый седьмой - нищий, - Росстат

Одновременно еду и одежду могут купить менее 20% россиян

Пятая часть населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. 5% россиян не хватает денег даже на еду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Обеспечить себя и едой, и одеждой может 50% опрошенных. На бытовую технику и мебель есть средства у 19% респондентов.

Исследование проводилось в январе 2018 года в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Также, по последним данным Росстата, в стране более 19 миллионов нищих. То есть, тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения.

Реальные доходы населения России падали четыре года подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,7% в годовом выражении, а в 2014-2016 годах — на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что доходы министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева выросли за год почти в 100 раз.