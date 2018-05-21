Илона Маска хотят отстранить от части обязанностей

Консультанты не рекомендуют Tesla объединять должности председателя и главного исполнительного директора

Акционерам компании Tesla посоветовали разделить должность председателя и главного исполнительного директора, которые сегодня занимает Илон Маск.

Такой совет дала консультационная фирма Institutional Shareholder Services (ISS), сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

"Крупнейшая консультационная фирма рекомендует инвесторам Tesla Inc. голосовать против двух членов совета директоров, а также поддержать предложение разделить должность председателя и главного исполнительного директора - должности, занимаемые Илоном Маском, который является лицом производителя электрических машин", - говорится в сообщении.

Таким образом ISS хочет увеличить давление на Tesla, чтобы реформировать ее совет директоров из девяти членов на фоне задержки с массовым выпуском электрокаров Model 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Илона Маска заканчиваются деньги

Напомним, в компании Илона Маска Tesla заявили о рекордном квартальном убытке. Отмечается, что компания заявляет об убытке пятый квартал подряд.