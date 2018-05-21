Нафтогаз повышает цену на газ второй раз за весну

С 1 июня 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" снова увеличит цену на газ для промышленных потребителей.

Для тех, кто покупает голубое топливо на условиях предоплаты, цена вырастет на 8,9% по сравнению с апрелем, передает DT. То есть, газ станет дороже на 810 гривен - цена составит 9 952,8 гривен за 1000 кубометров с НДС.

Это актуально для потребителей, которые закупают газ в размере более 50 000 кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. А также для "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце вырастет на 8,5% (на 852 гривен) - до 10893,6 гривен за 1000 кубометров с НДС.

Напомним, в апреле Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из госбюджета на условиях передачи газа в подземные хранилища "Укртрансгаза", на 7,4%.