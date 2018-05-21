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Главная » Деньги » У депутата Пономарева украли 200 тысяч долларов

У депутата Пономарева украли 200 тысяч долларов

У депутата Пономарева украли 200 тысяч долларов
Александр Пономарев / Фото: izdato.net

Ограбление произошло в его квартире в Бердянске

21.05.18 17
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У депутата Верховной Рады Александра Пономарева от депутатской группы "Воля народа" якобы украли 200 тысяч долларов.

Соответствующее заявление он подал в полицию, сообщают "Украинские новости".

По словам депутата, ограбление произошло в его квартире в Бердянске на прошлой неделе, 16 или 17 мая.

Отмечается, что в декларации Пономарева указано, что он хранил наличными 500 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 350 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним, 13 марта в Киеве обокрали квартиру, где жил дипломат Франции. Отмечается, что злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тыс. гривен.

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