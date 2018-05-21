У депутата Пономарева украли 200 тысяч долларов

У депутата Верховной Рады Александра Пономарева от депутатской группы "Воля народа" якобы украли 200 тысяч долларов.
Соответствующее заявление он подал в полицию, сообщают "Украинские новости".
По словам депутата, ограбление произошло в его квартире в Бердянске на прошлой неделе, 16 или 17 мая.
Отмечается, что в декларации Пономарева указано, что он хранил наличными 500 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 350 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.
Напомним, 13 марта в Киеве обокрали квартиру, где жил дипломат Франции. Отмечается, что злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тыс. гривен.