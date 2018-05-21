Молодоженов сфотографировали и в трогательном черно-белом цвете

Кенсингтонский Дворец опубликовал официальные фото со свадебной церемонии принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая состоялась 19 мая.

Соответствующие снимки появились в Instagram.

На первой фотографии в центре позируют молодожены, слева от них в элегантном салатовом костюме королева Великобритании Елизавета II и ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский. За королевой ее сын - принц Чарльз.

Слева от принца Гарри и Меган Маркл находятся принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон с детьми - Джорджем и Шарлоттой.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принца и новоиспеченную герцогиню Сассекскую сфотографировали и в трогательном черно-белом цвете.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, в субботу, 19 мая, в Великобритании состоялось бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония прошла в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II.

Меган Маркл вошла в церковь в длинном белом платье, слегка открывающем плечи, фате и бриллиантовой тиаре. Наряд был создан британским дизайнером, креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

К алтарю невесту, вопреки традиции, вел отец принца Гарри Чарльз. Отец Меган Томас Маркл не смог приехать на свадьбу. Сообщалось, что он недавно он перенес операцию на сердце. Обряд венчания провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.