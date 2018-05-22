Продолжает бить рекорды: стоимость барреля нефти составила почти 80 долларов

Это произошло на фоне беспокойства инвесторов относительно поставок нефти из Ирана и Венесуэлы

Во вторник, 22 мая, цены на нефть в ходе торгов достигли максимума впервые за 3,5 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экономическое издание MarketWatch.

Это произошло на фоне беспокойства инвесторов относительно поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, а также из-за возможного введения санкций со стороны США в отношении этих двух стран, отмечает издание.

"Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 подорожали на $0,32 (0,40%) - до $79,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,19 (0,26%) - до $72,43 за баррель", - говорится в материале.

В воскресенье, 20 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В США посчитали, что выборы в Венесуэле не были "ни свободными, ни справедливыми".

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 21 мая, объявил о введении запрета для американцев на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.

"Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны", - говорится в материале.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Венесуэле в апреле упала на 50 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца и составляла 1,42 млн б/с.

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По оценке Joint Organization Data Initiative (JODI), в марте производство снизилось до 1,509 млн б/с нефти по сравнению с 2,241 млн б/с за тот же месяц прошлого года.

Кроме того, в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что страна планирует в отношении Ирана самые жесткие санкции из когда-либо вводившихся.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал он.

По прогнозам аналитиков, поставки нефти из Ирана могут сократиться на величину от 400 тыс. до 1 млн баррелей в сутки, сообщает Dow Jones. В настоящее время страна экспортирует около 2,4 млн б/с.

Напомним, 7 мая стоимость барреля нефти достигла 70 долларов.