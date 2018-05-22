Нужно уходить от монополии государства в нефтегазодобыче, - Павел Фукс

Одно из ключевых требований МВФ к Украине – повышение цены газа до рыночного уровня: правительство должно внедрить механизм автоматического регулирования тарифов на газ и тепло.

При этом логично и правильно, когда цену диктует рынок, уверен основатель девелоперской компании MCG Павел Фукс, о чем он пишет в своем официальном Telegram-канале.

Бизнесмен отмечает, что сейчас практически вся добыча сосредоточена в руках государственной компании "Укргаздобыча". Предприятие сконцентрировало более 170 лицензий, из которых разрабатывается лишь около 30.

"Если лицензии не разрабатываются, то почему их не вывести на рынок, позволив заняться добычей частным компаниям?", - задается вопросом Павел Фукс.

Есть еще одна проблема - отсутствие нефтегазовых аукционов, что лишает госбюджет дополнительных поступлений, отмечает бизнесмен.

Он уверен, что в сфере нефтегазодобычи надо уходить от монополий, поскольку государство как управленец менее эффективно по сравнению с частным бизнесом.



"При этом объем первоначальных инвестиций в добычу газа не такой уж неподъемный – порядка $3,5-5 млрд для покрытия внутренней потребности. Примерно столько Украина заплатила за импортный газ в течение одного лишь 2015 года", - отмечает Павел Фукс.



Напомним, бизнесмен и меценат, основатель девелоперской компании MCG Павел Фукс занимает 24-ю позицию в рейтинге журнала "Фокус" "100 самых богатых людей Украины" за 2017 год с состоянием в $270 млн.