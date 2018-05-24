Польша по объему торговли с Украиной почти сравнялась с Россией

Торговля с Европой составляет более 40% украинского внешнего товарооборота

Количество грузов,которые украинская железная дорога перевозит в направлении Европейского союза, увеличивается на 20% в год.

Об этом во время открытия обновленного Бескидского тоннеля заявил президент Украины Петр Порошенко, передает UNN.

"Каждый год железная дорога перевозит на 20% больше грузов в направлении Европейского союза, чем предыдущий год", - заявил Порошенко.

Президент не уточнил, с какого года начинается отсчет. Также, по его словам, объем торговли Украины с Евросоюзом сегодня превышает 40% всего нашего торгового оборота.

"На сегодня одна Польша по объему торговли почти равна России. А весь Европейский союз превышает 40% нашего торгового оборота", - сказал Порошенко.

Напомним, Украина заняла 11 место в списке мировых экспортеров оружия. При этом основным рынком экспорта украинских вооружений остается Российская Федерация.