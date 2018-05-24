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Главная » Деньги » Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против Газпрома

Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против Газпрома

Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против Газпрома
Фото: tvc.ru

Стороны заключили сделку без штрафа

24.05.18 32
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Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования против Газпрома. Стороны заключили мировое соглашение.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, передает ТАСС

"Все компании, ведущие бизнес в Европе, должны соблюдать европейские правила конкуренции, независимо от того, из какой они страны. Сегодняшнее решение устраняет препятствия, созданные Газпромом, которые стоят на пути свободного потока газа в Центральную и Восточную Европу. Более того, наше решение обеспечивает индивидуальный свод правил для будущего поведения Газпрома", - сказала она.

По ее словам, решение ЕК обязывает Газпром предпринять позитивные шаги для дальнейшей интеграции газовых рынков в регионе и помочь в реализации подлинного внутреннего рынка энергоресурсов в Европе.

"И оно дает клиентам Газпрома в Центральной и Восточной Европе эффективный инструмент для того, чтобы убедиться, что цена, которую они платят, конкурентоспособна", - добавила еврокомиссар. 

По словам Вестагер, монополист согласился снизить цены на газ для стран Центральной и Восточной Европы до уровня цен в западной Европе.

Кроме того, Газпром согласился на свободную перепродажу своего газа между странами ЕС. 

"Если компания нарушит любое из обязательств, то ЕК может наложить штраф до 10% мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение правил ЕС", - подытожила еврокомиссар.

Напомним, Газпром заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока". За год российский холдинг проложил 1161 км газопровода.

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