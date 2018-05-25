Кубок раздора. Сколько стоила подготовка к финалу Лиги чемпионов и что его проведение даст Украине и Киеву

Киев готовится принять финал Лиги чемпионов. 26 мая столицу посетят 100 тыс. туристов, два известных футбольных клуба и привередливая делегация УЕФА. По разным подсчётам, город может заработать на футболе около 10 млн евро

Шла 92-я минута четвертьфинального футбольного матча Лиги чемпионов. На поле играли испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Судья зафиксировал нарушение в штрафной площадке и назначил пенальти в ворота "Ювентуса". Вратарь клуба Джанлуиджи Буффон побежал доказывать арбитру правоту — мол, никакого нарушения не было. Но в ответ получил красную карточку и удаление в самый ответственный момент матча. После игры легендарный вратарь объявил, что в конце сезона покидает клуб и завершает карьеру.

В этом году Буффон рассчитывал сразиться за трофей в финале Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский". Шесть лет назад в Киеве на том же стадионе в финале чемпионата Европы сборная Италии позорно проиграла Испании. Буффон пропустил тогда четыре гола. Отыграться на злополучном стадионе вратарю так и не удастся.

Вместо "Ювентуса" в Киев приедет мадридский "Реал", который в итоге дошёл до финала, где сыграет с английским "Ливерпулем" в главном европейском матче года. 50 телекамер будут снимать матч для 200-миллионной аудитории. На поле сразятся две команды, которые входят в десятку самых дорогих футбольных клубов мира. Общая стоимость их активов — более $1,5 млрд.

К приёму гостей Киев готовился больше года. Но сможет ли столица Украины не потерпеть поражение на последних минутах, как это вышло с легендарным Буффоном?

Билет есть?

Найти билет на финальный матч — настоящая удача. УЕФА предварительно распределила все 64 тыс. мест на "Олимпийском". Каждая команда получила по 17 тыс. билетов, ещё 25 тыс. предназначено для спонсоров, делегатов УЕФА из разных стран и высокопоставленных гостей. В свободной продаже на всю Европу осталось не больше 5 тыс.

Официальная стоимость билета на финал — от 70 евро за место за воротами до 440 евро — за центральный сектор. Только на продаже билетов УЕФА заработает 12 млн евро. В масштабах бюджета Лиги чемпионов это скорее приятный бонус, чем важная строка дохода. Только победитель финала в этом году получит 15,5 млн евро. А общий доход от еврокубков в УЕФА прогнозируют на уровне 2,35 млрд евро.

Стоимость билета на финал — от 70 евро до 440 евро

Эту сумму формируют ежегодные взносы федераций — членов УЕФА, спонсорские и рекламные контракты, а также права на телетрансляцию матчей. Подсчитать точную сумму дохода от финала в Киеве тяжело. Обычно права на трансляцию телекомпании покупают на все матчи нескольких сезонов. В отношениях со спонсорами ситуация аналогичная.

Ремонт на миллион

Столичный НСК "Олимпийский" получил право провести финал в сентябре 2016 года. После реконструкции арены к Евро-2012 стадион числится в самой престижной, четвёртой категории арен. НСК вмещает 70 тыс. болельщиков, полторы тысячи журналистов и более 300 комментаторов.

В 2016 году Андрей Павелко, президент Федерации футбола Украины, заверил: праздник футбола госбюджет финансировать не будет. Мол, после чемпионата Европы "Олимпийский" находится в отличном техническом состоянии. Но в прошлом году на ремонт стадиона из национального бюджета выделили 103 млн грн. Павелко объяснил причины. После Евро-2012 на "Олимпийском" должны были поддерживать техническое состояние постоянно. Например, сложная конструкция крыши требует регулярных проверок на прочность. Но за последние шесть лет никакие работы на стадионе не проводились. И эти 103 млн — накопленные за шесть лет деньги, которые в любом случае потратили бы на спорткомплекс.

На какие цели направили сотню миллионов, в ФФУ не объяснили. "Именно такой была стоимость работ и материалов, необходимых для ремонта стадиона", — лаконично отвечает Андрей Бондаренко, глава департамента ФФУ по подготовке к финалу. В Министерстве молодёжи и спорта, которое считается владельцем гос­предприятия НСК "Олимпийский", переадресовывают вопрос к менеджменту арены. "НСК "Олимпийский" — это отдельный субъект хозяйственной деятельности", — ответили в министерстве. А пресс-служба НСК в неофициальном ответе объяснила, что финансовые затраты стадиона — это коммерческая тайна. По всем бюджетным вопросам следует обращаться в ФФУ, которая является главным распределителем бюджета подготовки финала.

И тут круг замыкается. "НСК "Олимпийский" находится в государственной собственности. Распорядителем объекта является министерство", — говорит Бондаренко. В результате непонятно, кто отвечает за ремонт стадиона перед финалом Лиги чемпионов и куда ушли 103 млн бюджетных гривен.

17 мая во время проверки стадиона министр молодёжи и спорта Игорь Жданов заверил: подготовка арены к финальному матчу Лиги чемпионов успешно завершилась. Отремонтировали систему освещения, информационное табло, гидроизоляцию крыши, водоотвод и всё остальное, что игнорировали последние шесть лет.

В прошлом году на ремонт стадиона из национального бюджета выделили 103 млн грн

"Тяжело сказать, почему раньше не проводился текущий ремонт арены, на которой регулярно проходят футбольные матчи самого высокого уровня и другие массовые мероприятия. Ведь такое сложное технологическое сооружение, как НСК "Олимпийский", требует постоянного технического ухода", — говорит Бондаренко. В общем, ситуация с подготовкой главной арены непонятная. Кроме того, оскандалился и президент ФФУ Андрей Павелко. На правах принимающей страны Украина несколько месяцев хранила кубок Лиги чемпионов на своей территории. По традиции фанаты принимающей страны могут сфотографироваться с самым желанным футбольным трофеем Европы. Но вместо этого в Сети появились фото с кубком якобы приёмной и родной дочерей Павелко. Президента ФФУ заподозрили в злоупотреб­лении служебным положением. Но в официальном объяснении федерация всё опровергла и назвала снимки провокацией.

Безопасность города

При подготовке стадиона Киев уделил особое внимание безопасности. По периметру НСК, на подходах и в подтрибунных помещениях установлено 500 камер наблюдения — в полтора раза больше, чем обычно. "Эти камеры распознают и фиксируют людей в розыске", — говорит основатель охранной фирмы "Шериф" и депутат киевского горсовета Дмитрий Стрижов, который в мэрии лоббирует спортивные проекты. Также Киев обеспечит мероприятие достаточным количеством охраны. Согласно регламенту МВД, на 10 болельщиков выделяют одного правоохранителя. То есть за порядком во время финала будут следить 10 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии. Но к вопросу безопасности на "Олимпийском" у Стрижова остались претензии. Самая большая угроза на массовых мероприятиях — это террористическая атака. Найти в потоке болельщиков взрывчатку способны только обученные собаки. Но их в Украине слишком мало для мероприятия такого масштаба "Проблема не в количестве охраны, а в её качестве", — резюмирует Стрижов.

По разным углам

Болельщиков обеих команд разведут по разным точкам столицы. Фанатов "Реала" отвезут к Дворцу "Украина", в отель "Опера", а "Ливерпуля" — к парку Шевченко, в InterContinental.

Разводить болельщиков по разным углам начнут ещё в Борисполе. Для фанатов "Реала" дополнительно откроют терминал В, а для "Ливерпуля" — D. Сколько всего рейсов с болельщиками прилетит в Киев, в Борисполе пока не знают. "Себестоимость открытия терминала укладывается в пределы финансовой выгоды", — говорит Павел Рябикин, руководитель аэропорта Борисполь.

В день финала власти перекроют несколько улиц вблизи стадиона, но жители столицы уже сегодня опасаются транспортного коллапса

Количество регулярных рейсов с болельщиками постоянно меняется. "Каждые два часа мы вносим изменения в программу", — отмечает Рябикин. Но кроме регулярных рейсов фанаты используют чартеры. Например, компания МАУ выполнит три чартерных рейса между Ливерпулем и Киевом. Один, 26 мая, — в Украину и два обратных сразу после финала. "Переговоры с заказчиком продолжаются, и мы не можем разглашать его имя и цены на билеты", — объясняет Евгения Сатская, директор по коммуникациям МАУ.

По словам Рябикина, аэропорт по чартерным рейсам обслужит 8 тыс. туристов. На вопрос о возможной прибыли Борисполя директор отвечает: "Давайте мы сначала обслужим пассажиров, а потом я скажу, сколько мы заработали".

Транспортный коллапс

На один день КГГА станет главным координатором стотысячной толпы фанатов. "УЕФА от Киева требовала лишь обеспечить надлежащий уровень готовности инфраструктуры", — говорит Бондаренко. На эти цели из городского бюджета выделили 25 млн грн. За свой счёт Киев проведёт торжественный приём делегации, где нужно оплатить аренду помещения и кейтеринг. Также организует массовый просмотр матча на Контрактовой площади. К слову, УЕФА первый раз в истории согласилась на прямую трансляцию финала на улицах принимающего города.

Ещё Киев за свои деньги подготовил всю футбольную символику для города. Например, в восьми точках города установили специальные "звёзды". Болельщикам предлагают сделать фото на фоне "звезды" и выиграть призы от УЕФА. "Мы получим сотни тысяч снимков в интернете. Это самая лучшая промоция города", — считает Андрей Мирошниченко, представитель КГГА по вопросам финального матча Лиги чемпионов.

Дополнительно власти повышали имидж города за счёт отдельного туристического бюджета столицы. Например, Киев организовал стенд принимающего города на туристической выставке в Берлине и Мадриде. Стоимость одного размещения — 2,5 млн грн. "Эту сумму город разделил с отельерами и туристическими операторами, которые выступают бизнес-партнёрами в вопросе продвижения Киева", — объясняет начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

Из-за активности фанатов КГГА перекрыла часть Крещатика. В день финала власти перекроют ещё несколько улиц вблизи стадиона, но жители столицы уже сегодня опасаются транспортного коллапса. "Мы искали баланс между интересами киевлян и болельщиков. Дискомфорта не избежать, но перекрытыми улицы будут только один день и две ночи", — рассказывает Мирошниченко. Также он заверил, что планирование согласовано с Киевавтодором и к финалу почти все ремонты дорог в столице должны завершиться.

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Инфографика: Александр Шатов

Игра стоит свеч

Тараненко и Мирошниченко считают, что траты города на приём финала не будут напрасными. По оценкам КГГА, обычно турист за день в Киеве тратит 100 евро (питание, проживание и посещение культурных мест). Если умножить сумму на количество всех гостей, получится 10 млн евро. Эти деньги осядут в столице, а часть вернётся в государственный и городской бюджет в виде налогов.

Но бизнес с такими расчётами КГГА не согласен. Основатель туристической компании "Интересный Киев" Арсений Финберг считает, что 100 тыс. туристов — слишком преувеличенное количество. "Реально мы ожидаем 30–40 тыс. человек", — говорит он. Ресторатор Дмитрий Борисов тоже не ждёт сверхприбыли от туристического потока. "Иностранцы, как и украинцы, тратят в ресторане за один раз 10–15 евро", — отмечает он.

Национальный банк Украины подвёл итоги подсчёта прибыли от матча. "Проведение финала Лиги чемпионов окажет положительное, но очень незначительное влияние на валютный рынок", — рассказали в НБУ. В банке ориентируются только на 50–70 тыс. фанатов с валютой в кошельках. Это на 5% больше, чем в мае прошлого года, когда столица принимала Евровидение. А $100–150 — верхняя граница дневного бюджета туриста в Киеве при оптимистической оценке. В Нацбанке говорят, что футбольный праздник обеспечит стране дополнительные $15–20 млн валютного дохода. Но в масштабах экономики страны — это мелочь. Например, дневной оборот валюты на межбанке в апреле составлял $200 млн.

Экономический эксперт Борис Кушнирук подтверждает, что даже в масштабах Киева прогнозированный доход мало на что повлияет. "10 млн евро — это сумма, которую в столице ежедневно тратит весь конгломерат с пригородом", — говорит он. Кушнирук отмечает другой экономический эффект от финала — отложенный спрос. Это деньги тех туристов, которые потом захотят отдохнуть в Киеве. В прошлом году на Евровидение в Киев приехали только 20 тыс. человек, но по итогам года туристический поток в городе вырос на 22% и достиг 1,6 млн. Доход туристической отрасли столицы, по данным КГГА, составил 15,5 млрд грн, а поступления в бюджет выросли с 18,7 млн до 25 млн грн. Этими цифрами Антон Тараненко оправдывает все затраты Киева на промоцию города.

Главный навык, который Украина получила после массовых мероприятий, — умение выкручиваться

Но мощное продвижение Киева в Европе может сойти на нет из-за транспортных проблем. 2 тыс. испанских болельщиков даже с билетами не смогут прилететь на финал любимой команды. 26 мая авиа­рейс между Мадридом и Киевом с пересадкой займёт больше 20 часов. У болельщиков попросту нет столько времени.

Умение выкрутиться

Средняя загруженность киевских отелей, по данным КГГА, в 2017 году составила 48%. Но в преддверии финала отельный бизнес столкнулся с тем, что неспособен покрыть потребности всех футбольных туристов. "При ожидаемых 80–100 тыс. гостей столица в состоянии обеспечить 15–16 тыс. гостиничных номеров", — рассказывает маркетинговый директор "Премьер Отеля" Татьяна Филипович. По её словам, все номера в гостинице были забронированы ещё год назад. Ценовую политику под подобные мероприятия формируют за два года. "В мире обычно под спортивные события отели поднимают цены на 50–70%", — утверждает Филипович.

Но в консалтинговой компании CBRE Ukraine называют другие цифры. Стоимость номеров в гостиницах Киева за три недели до финала взвинтилась в 30–45 раз. Для сравнения: во время прошлого финала в Кардиффе в тот же период цены выросли в 30 раз, два года назад в Милане — в 12, а в Берлине в 2015-м — только в 9.

На повышенный спрос отреагировали владельцы киевских апартаментов и хостелов. Владельцы квартир в хрущёвках с коврами на стенах подняли цены до $1–2 тыс. за сутки. Аренда квартиры с хорошим ремонтом вообще достигла 5 тыс. фунтов. Реакция европейцев не заставила себя ждать. Испанская спортивная газета Marca назвала матч в Киеве самым дорогим финалом для болельщиков. Это стало второй причиной, из-за которой мадридцы вернули билеты на матч.

"Мы третий год подряд вкладываем силы, средства и время в продвижение города, в имидж страны. А некоторые "предприниматели" наживаются на туристическом потоке и спросе", — жалуется Тараненко.

Сооснователь сервиса бронирования жилья посуточно Dobovo Дмитрий Малахов объясняет стремительный рост цен так: частный сектор определяет стоимость исходя из спроса и предложения. "Нет порога как сверху, так и снизу. Отельеры сами решают, какие нести убытки в несезон и сколько заработать в пиковый период сезона", — говорит он.

Киев уже не первый раз проходит проверку на статус европейской столицы. Евро-2012, потом Евровидение, теперь Лига чемпионов — организация всех трёх мероприятий не обходилась без проблем и скандалов. В 2012 году парковки на стадионах асфальтировали утром в день матча. В прошлом году недостроенное здание возле МВЦ, где проходило Евровидение, попросту закрыли огромной рекламной ширмой. Главный навык, который Украина получила после этих мероприятий, — умение выкручиваться.