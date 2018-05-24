НБУ позволил российским госбанкам докапитализацию украинских "дочек"

Нацбанк Украины разрешил находящимся под санкциями государственным банкам РФ докапитализацию украинских дочерних структур. К ним относятся Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк.
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №55.
Регулятор привел свои требования в соответствие с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2 мая относительно обновленного перечня санкций, введенного в действие указом президента от 14 мая.
"Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Национальный банк продлил действие механизма реализации санкций СНБО банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи и платежными организациями.
Отметим, 24 мая, на сайте президента обнародован обновленный санкционный список в соответствии с решением СНБО из 1748 физических и 756 юридических лиц. Санкции относительно российских материнских структур Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка в этом перечне остались неизменными, но действие санкций продлевается до трех лет.