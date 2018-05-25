ЕБРР готов принять участие в приватизации Ощадбанка

Приобрести долю в предприятии Европейский банк реконструкции и развития готов уже в этом году

Европейский банк реконструкции и развития готов принять участие в приватизации Ощадбанка уже в этом году.

Об этом на заседании Национального инвестиционного совета сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает Громадське.

"ЕБРР верит в эту страну. И сегодня я могу сказать, что настало время для того, чтобы ЕБРР приобрел долю Ощадбанка. Это стало бы серьезным катализатором", - сказал Чакрабарти.

По его словам, ЕБРР намерен и в дальнейшем предоставлять кредиты как частным украинским предприятиям, так и компаниям муниципальном сектора.

В то же время в Ощадбанке сообщили, что начали кредитную программу для физических лиц на установление солнечных электростанций и ветряных мельниц.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества". Основная цель закона – упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации, то есть благодаря разделению на объекты малой и большой приватизации.