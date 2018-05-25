Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Samsung заплатит Apple полмиллиарда долларов за подражательство

Samsung заплатит Apple полмиллиарда долларов за подражательство

Samsung заплатит Apple полмиллиарда долларов за подражательство
Офис Apple в США / Фото: vorotila.ru

Суд признал факт нарушения патентных прав

25.05.18 55
000

В Калифорнии суд разрешил спор между корпорацией Samsung и компанией Apple. Samsung должны заплатить конкурентам почти $540 миллионов за нарушение патентов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Financial Times.

"По итогам единодушного вердикта в четверг компании Apple была присуждена компенсация в размере почти 540 миллионов долларов на последнем этапе патентной битвы с компанией Samsung", - говорится в сообщении.

Samsung выплатит американскому конкуренту $533,3 миллиона за нарушение патентов на промышленный образец, а также $5,3 миллиона за нарушение патентов на изобретение.

"Это дело всегда было чем-то большим, чем деньги. Apple дала толчок революции смартфонов с помощью iPhone, и это факт, что Samsung откровенно скопировал наш дизайн. Важно, что мы продолжаем защищать серьезную работу и инновации огромного количества людей в Apple", - говорится в сообщении Apple.

Напомним, спор между компаниями длится уже 7 лет. Решения, принятые разными судами, ранее не устраивали ни одну из сторон. Та сей раз Samsung также планирует обжаловать вердикт.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Яблочные платежи. Что даст Украине Apple PayВ Украине заработал Apple PayГибкий и прозрачный: Samsung запатентовал новый смартфон
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 27963
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8636
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8878
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8216
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14176
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5352
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10026
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11755
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8839
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4089
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14574 / 20356
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14312 / 15116
  3. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 7982 / 14477
  4. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3431 / 3611
  5. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3287 / 3805
  6. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2030 / 2070
  7. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1849 / 1884
  8. В Украине запустили тоннель в Европу 1253 / 1416
  9. Абрамович летит в Израиль за новым гражданством, - СМИ 1081 / 1242
  10. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 894 / 80659
  1. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 20 / 3611
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15116
  3. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20356
  4. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 14477
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 27963
  6. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1884
  7. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 5 / 3805
  8. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8636
  9. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 5 / 938
  10. В Украине запустили тоннель в Европу 4 / 1416
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.