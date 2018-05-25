Samsung заплатит Apple полмиллиарда долларов за подражательство

В Калифорнии суд разрешил спор между корпорацией Samsung и компанией Apple. Samsung должны заплатить конкурентам почти $540 миллионов за нарушение патентов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Financial Times.

"По итогам единодушного вердикта в четверг компании Apple была присуждена компенсация в размере почти 540 миллионов долларов на последнем этапе патентной битвы с компанией Samsung", - говорится в сообщении.

Samsung выплатит американскому конкуренту $533,3 миллиона за нарушение патентов на промышленный образец, а также $5,3 миллиона за нарушение патентов на изобретение.

"Это дело всегда было чем-то большим, чем деньги. Apple дала толчок революции смартфонов с помощью iPhone, и это факт, что Samsung откровенно скопировал наш дизайн. Важно, что мы продолжаем защищать серьезную работу и инновации огромного количества людей в Apple", - говорится в сообщении Apple.

Напомним, спор между компаниями длится уже 7 лет. Решения, принятые разными судами, ранее не устраивали ни одну из сторон. Та сей раз Samsung также планирует обжаловать вердикт.