Украинец заплатил за биткоины миллион гривен и не получил их

Житель Закарпаться попытался купить биткоин, заплатил 1 млн грн, но остался без денег и без криптовалюты.

Об этом сообщает Opendatabot.

Правоохранители пытаются получить доступ к счету и документам продавца. Ходатайство в Ужгородский горрайонный суд о временном доступе к вещам и документам лиц, получивших один миллион гривен путем мошенничества, следователь подал еще 8 мая.

"В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению правонарушения может быть причастен подозреваемый, которому на банковский карточный счет ПАО КБ ПриватБанк были перечислены средства в сумме 1000000 (один миллион) гривен, в качестве оплаты за приобретение криптовалюты Bitcoin. Однако в дальнейшем пострадавший не получил ни криптовалюту, ни собственных, перечисленных, средств", - говорится в судебном решении.

Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых. Но пока неизвестно, удастся ли добиться возврата средств. Следствие продолжается.

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Напомним, украинский суд впервые принял иск о компенсации морального ущерба в биткоинах. Дело может стать прецедентом в судебной практике Украины.