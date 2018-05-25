Украинец заплатил за биткоины миллион гривен и не получил их

Житель Закарпаться попытался купить биткоин, заплатил 1 млн грн, но остался без денег и без криптовалюты.
Об этом сообщает Opendatabot.
Правоохранители пытаются получить доступ к счету и документам продавца. Ходатайство в Ужгородский горрайонный суд о временном доступе к вещам и документам лиц, получивших один миллион гривен путем мошенничества, следователь подал еще 8 мая.
"В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению правонарушения может быть причастен подозреваемый, которому на банковский карточный счет ПАО КБ ПриватБанк были перечислены средства в сумме 1000000 (один миллион) гривен, в качестве оплаты за приобретение криптовалюты Bitcoin. Однако в дальнейшем пострадавший не получил ни криптовалюту, ни собственных, перечисленных, средств", - говорится в судебном решении.
Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых. Но пока неизвестно, удастся ли добиться возврата средств. Следствие продолжается.
Напомним, украинский суд впервые принял иск о компенсации морального ущерба в биткоинах. Дело может стать прецедентом в судебной практике Украины.