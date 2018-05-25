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Нацбанк отменил регистрацию системы WebMoney

Нацбанк отменил регистрацию системы WebMoney
Здание НБУ / Фото: пресс-служба Нацбанка

Она попала под санкции Украины против российских юридических и физических лиц

25.05.18 158
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Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию системы расчетов "WebMoney.UA".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA". Соответствующее решение принято в связи с применением персональных специальных ограничительных мероприятий (санкций) к платежной организации внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA" (Дочернего предприятия "Финансовая компания "ЭлМИ")", - говорится в сообщении.

Это решение в учреждении приняли согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.05.2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", введенным в действие Указом Президента Украины от 14.05.2018 № 126/2018.

Напомним, Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему Webmoney.

Из-за введения санкций против системы онлайн-расчетов Webmoney.UA заблокированы деньги 4 млн граждан Украины.

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