Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов

Жаркое послеполуденное солнце, пятница, отдаленный район города за кладбищем неподалеку от ТЭЦ-6. Людей почти нет, раз в час можно увидеть одинокий автобус. Нет, это не начало постапокалиптического рассказа о киевской окраине. В пятницу, 25 мая, в 15:00 в автобусном парке № 6 прошли общественные слушания о двукратном подорожании проезда в общественном транспорте

В это место удобнее всего сюда приехать человеку, который не работает в будний день и ездит на своем автомобиле. Интересует ли его повышение тарифов в общественном транспорте? Этим вопросом организаторы не задавались. Тем более, что футбольные мероприятия в центре города гарантированно отвлекут почти все СМИ от этого никому не нужного общественного обсуждения.

Транспортный междусобойчик

В небольшой комнате, именуемой актовым залом, душно и тесно. Здесь собрались около сотни людей, представляющих "общественность". По словам активистов, большая часть из них – сотрудники автобусного парка №6, которых согнали для имитации общественного мнения.

"Это сотрудники "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена". Они сами так говорили, когда я с ними общался перед заседанием. Их свезли сюда централизовано, потом можно увидеть, как они будут выезжать автобусами", – объясняет Фокусу Андрей Подзега, член общественного совета при КГГА. Его коллега по общественной деятельности, Александр Лысенко, выступая перед аудиторией, предположил, что сотрудников КП в зале более 90%. Особых возражений ни со стороны спикеров, ни со стороны "общественности" не было.

Для пущей убедительности заседание открыл начальник департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, однако, ограничившись парой общих фраз, он спешно ретировался. Оставшиеся спикеры – глава КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский и несколько представителей КГГА обстоятельно рассказали, почему повышение тарифов необходимо и неизбежно. Например, "Киевпастрансу" не хватает 2,5 тысяч человек, из-за низких зарплат увольняются сотрудники "Киевского метрополитена", а электроэнергия со времен последнего повышения цены на проезд в общественном транспорте (это было в 2015 году) подорожала в 5 раз. Кроме того, растет стоимость топлива и шин, подвижной состав наземного транспорта изношен "чуть более, чем полностью".

Естественно, выступая перед сотрудниками КП, изображающими общественность, чиновники сделали большой акцент на повышении зарплат сотрудникам. Они же, в свою очередь, выражая общественное мнение всех киевлян, интересовались, когда и на сколько они будут повышены, и будут ли выделятся деньги на обустройство транспортных депо. Руководитель "Киевпастранса" Дмитрий Левченко посулил своим подопечным повышение не менее чем на 20%, а глава метрополитена пообещал все подсчеты представить через квартал.

Ирония ситуации в том, что и сами представители власти не особо скрывают, что эти общественные слушания – фикция.

Советник первого заместителя главы КГГА по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский объясняет, что спрашивать мнение у киевлян бессмысленно, потому что они все будут против. "Можно взять Колонный зал и провести общественные слушания, можно взять дворец "Украина" и провести общественные слушания. Я наперед скажу, какая будет резолюция – "тарифы не повышать", – говорит Яструбинский.

В конце мероприятия, после некоторых препирательств с представителями различных общественных советов, заместитель главы транспортного департамента Иван Шпилевой все-таки попытался выставить на голосование резолюцию, но общественники этому помешали. Потому официального результата у этих слушаний нет.

"Была попытка принять резолюцию. Но любая резолюция должна быть проголосована. Регистрации участников не было, потому что, если бы она была, то было бы видно, что это представители "Киевпастранса" и метрополитена. И тогда легитимность этого обсуждения снизилась бы до нуля. А так они (представители власти – прим. ред.) могут сказать, что, мол, слушания были, общественность пришла, поддержала", – подытожил результаты мероприятия Андрей Подзега.

Призрачная надежда на лучшее

Нужно отдать должное столичным чиновникам: они старались максимально искренне обосновать повышение тарифа. После рассказов о том, как все плохо, они начали потчевать неприхотливую публику обещаниями о радужных изменениях после подорожания.

Например, до декабря 2018 года внедрят электронный билет в наземном муниципальном транспорте. Он поможет вести учет пассажиров, избавит транспорт от "зайцев" и уменьшит стоимость одной поездки примерно на 50 копеек.

Много внимания уделялось тому, что тарифы на проезд вырастут не в два раза, как могло показаться невнимательным киевлянам и общественным активистам, а всего лишь на 50-60%. Действительно, при покупке проездного на метро с разным количеством поездок, можно будет тратить за раз около 6,3 грн, а не 8 грн. И для метрополитена это вполне оправданно – поезда там ходят с четким графиком, а альтернативы подземке нет.

"У нас есть команда, мы мониторим, как ходят троллейбусы. Подвижного состава хватает, но его движение саботируется"

С "Киевпастрансом" все гораздо интереснее. Там тоже можно купить проездной и попытаться экономить. Например, на один вид транспорта проездной будет стоить 390 грн. Если пользоваться им ежедневно дважды в день, то поездка тоже выходит около 6,3 грн. Но здесь есть один интересный нюанс: иногда общественный транспорт настолько не придерживается графика, что пассажиру легче запрыгнуть в маршрутку и переплатить 2-3 гривны и не стоять на остановке по часу. На Троещине даже сформировали команду, которая отслеживает интервалы движения местных автобусов и троллейбусов, и фиксирует данные на видео. Член общественного совета при Деснянской РГА Сергей Троценко даже пригрозил предоставить результаты такого расследования непосредственно мэру Виталию Кличко. В "Киевпастрансе" эти угрозы всерьез не восприняли.

"Все хотят интервал. Чтобы был интервал 5 минут, надо добавлять подвижной состав. Вы можете проводить расчет, снимать на камеру, но чтобы был интервал 5 минут, надо купить транспорт. А это порядка 100 автобусов, 100 троллейбусов и 40 трамваев, и тогда будет интервал 5-7 минут", - равнодушно пробормотал Дмитрий Левченко.

Впрочем, опытный пользователь муниципального транспорта может заметить, что даже опубликованный на сайте предприятия график часто не соблюдается.

"У нас есть команда, мы мониторим, как ходят троллейбусы. Например, идет один, сразу за ним – другой, а потом 20-30 минут нет троллейбуса. За это время проходит 5-6 маршруток по тому же маршруту. На самом деле подвижного состава хватает, но его движение саботируется. Это делается искусственно. Смысл такой: миллион людей перевозят таксомоторные маршрутки из 4,5 миллионов пассажиров. Вот подсчитаем, что 1 гривна с каждого пассажира маршрутки идет кому-то в карман. Все дело в коррупции", – объяснил Фокусу Сергей Троценко.