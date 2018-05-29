Иванка Трамп расширяет бизнес в Китае

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка за последние три месяца зарегистрировала в Китае более 10 новых торговых марок для своего бренда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, власти КНР с марта текущего года одобрили регистрацию 13 торговых марок бренда Иванки. Еще восемь торговых марок прошли регистрацию в предварительном порядке.

Напомним, в начале прошлого года Иванка Трамп сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником своего отца. При этом она до сих пор остается владелицей бренда и продолжает получать прибыль от его бизнес-операций. Это неоднократно вызывало критику со стороны многих юридических экспертов в Вашингтоне.

"Нежелание Иванки Трамп полностью отказаться от ее бизнеса особенно тревожно в свете того, что ее бренд продолжает расширяться в зарубежных странах", - приводит агентство слова Ноа Букбайндера, исполнительного директора общественной организации "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне"

"Это поднимает серьезные вопросы по поводу коррупции, так как открывается возможность того, что она может извлекать финансовую выгоду ввиду своего положения и президентства ее отца, или же что она может оказаться подвержена политическому влиянию со стороны государств, где она ведет бизнес", - уверен эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп. Истец считает, что у него украли запатентованный дизайн обуви.