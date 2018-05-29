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Главная » Деньги » Евросоюз намерен сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евро

Евросоюз намерен сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евро

Евросоюз намерен сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евро
Фото: europeinsight.net

Сэкономленные средства будут перераспределены на Италию, Грецию и Испанию

29.05.18 109
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В Европейском Союзе планируют сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на издание Financial Times.

Сэкономленные средства будут перераспределены на Италию, Грецию и Испанию.

"Сегодня, 29 мая, Еврокомиссия представит так называемую "Политику сплоченности" на 330 млрд евро в период 2021-2027 годов. "Политика сплоченности" предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами", - говорится в материале.

Согласно новым категориями станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Такое решение комиссии обусловлено тем, что, по мнению ее членов, восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках "Политики сплоченности" Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов", - говорится в материале.

Министр развития Польши Ежи Квечинський назвал такое распределение средств нечестным и таким, что углубит напряженность между Востоком и Западом.

"Предполагается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония - на 24%. А вот южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Так, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции - на 8%, Италии - на 6,4%", - отмечается в публикации.

Напомним, для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ критически важно принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.

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