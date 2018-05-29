Евросоюз намерен сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евро

Сэкономленные средства будут перераспределены на Италию, Грецию и Испанию

В Европейском Союзе планируют сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на издание Financial Times.

Сэкономленные средства будут перераспределены на Италию, Грецию и Испанию.

"Сегодня, 29 мая, Еврокомиссия представит так называемую "Политику сплоченности" на 330 млрд евро в период 2021-2027 годов. "Политика сплоченности" предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами", - говорится в материале.

Согласно новым категориями станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Такое решение комиссии обусловлено тем, что, по мнению ее членов, восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках "Политики сплоченности" Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов", - говорится в материале.

Министр развития Польши Ежи Квечинський назвал такое распределение средств нечестным и таким, что углубит напряженность между Востоком и Западом.

"Предполагается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония - на 24%. А вот южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Так, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции - на 8%, Италии - на 6,4%", - отмечается в публикации.

Напомним, для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ критически важно принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.