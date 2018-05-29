Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 года

Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 года

Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 года
Фото с сайта zi.dn.ua

WebMoney находится под санкциями

29.05.18 860
000

Cистема расчетов WebMoney обязалась сохранить деньги украинских пользователей, сообщает InternetUA.

Система не позднее 24 мая 2021 года конвертирует титульные знаки WMU с "замороженных" кошельков в титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система продолжит в прежнем режиме.

"Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока", - говорится в обращении к пользователям.

Напомним, Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему Webmoney.

Из-за введения санкций против системы онлайн-расчетов Webmoney.UA заблокированы деньги 4 млн граждан Украины.

25 мая Национальный банк Украины отменил регистрацию системы расчетов "WebMoney.UA".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Евросоюз намерен сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евроВ Украине нет сыворотки от ботулизма, закупки планируются на осеньУкраина и Франция подписали второй этап соглашения о закупке вертолетов
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 30619
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9354
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2230
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8501
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15304
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 17897
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11102
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12697
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9844
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4811
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 32153 / 35236
  2. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 4372 / 11771
  3. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 3719 / 4295
  4. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 3049 / 3438
  5. Украинцы смогут увидеть самое длинное затмение Луны в ХХI веке 2868 / 3313
  6. Названы пять лучших книг за последние полвека 2791 / 3541
  7. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 1889 / 2130
  8. Травма Салаха может обойтись капитану "Реала" в €1 млрд 1529 / 1669
  9. Самое старое дерево Европы растет в Италии, - ученые 1409 / 1666
  10. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 1234 / 30619
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 37 / 35236
  2. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 25 / 4295
  3. Названы пять лучших книг за последние полвека 19 / 3541
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 30619
  5. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 7 / 3438
  6. Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали 7 / 2708
  7. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11771
  8. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 5 / 1499
  9. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 5 / 2540
  10. "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка 5 / 706
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.