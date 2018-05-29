Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 года

Cистема расчетов WebMoney обязалась сохранить деньги украинских пользователей, сообщает InternetUA.

Система не позднее 24 мая 2021 года конвертирует титульные знаки WMU с "замороженных" кошельков в титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система продолжит в прежнем режиме.

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"Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока", - говорится в обращении к пользователям.

Напомним, Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему Webmoney.

Из-за введения санкций против системы онлайн-расчетов Webmoney.UA заблокированы деньги 4 млн граждан Украины.

25 мая Национальный банк Украины отменил регистрацию системы расчетов "WebMoney.UA".