Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере миллиарда евро

Окончательное решение Европарламент может принять в июне

Четвертый пакет макрофинансовой помощи для Украины одобрен Советом Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

"Помощь в виде займов будет покрывать потребности в финансировании Украины в течение двух с половиной лет. Кредиты будут оказывать поддержку программе экономической стабилизации и структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами", - говорится в заявлении.

Напомним, 1,6 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС Украине были выделены в 2014 году. Еще 1,8 млрд евро - в 2015 году. Киев смог получить 2,81 млрд евро, последний взнос был отменен в января 2018 года.

"Дальнейшие выплаты будут зависеть от соблюдения Украиной демократических механизмов и верховенства закона и соблюдения прав человека", - говорится в заявлении.

Окончательное решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи должен утвердить Европарламент. Голосование может состояться уже в июне.

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Напомним, ООН хочет выделить 187 млн долларов пострадавшим от войны на Донбассе. Помощь предназначена для 2,3 млн мирных жителей по обе стороны от линии разграничения.